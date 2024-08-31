Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/3 талера 1827 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 8,5 гр
- Чистого серебра (0,1708 oz) 5,3125 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 1/3 талера
- Год 1827
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/3 талера 1827 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 4114 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 ноября 2014
Сохранность VF30 ANACS
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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