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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/3 талера 1827 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/3 талера 1827 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/3 талера 1827 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 8,5 гр
  • Чистого серебра (0,1708 oz) 5,3125 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1827
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/3 талера 1827 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 4114 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1827 на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 41 EUR
Гессен-Кассель 1/3 талера 1827 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель 1/3 талера 1827 на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Гессен-Кассель 1/3 талера 1827 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1827 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1827 на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1827 на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1827 на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1827 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1827 на аукционе WAG - July 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 июля 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1827 на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1827 на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1827 на аукционе Heritage - November 13, 2014
Гессен-Кассель 1/3 талера 1827 на аукционе Heritage - November 13, 2014
Продавец Heritage
Дата 13 ноября 2014
Сохранность VF30 ANACS
Цена
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1827 на аукционе Künker - July 1, 2014
Продавец Künker
Дата 1 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1827 на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1827 на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1827 на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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