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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1827 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1827 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/6 талера 1827 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,32 - 5,35 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1827
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1827 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1406 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1827 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1827 на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1827 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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