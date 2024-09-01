Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
4 геллера 1831 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,84 - 7,59 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 4 геллера
- Год 1831
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 4 геллера 1831 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 854 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 70 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
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