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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

4 геллера 1831 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 4 геллера 1831 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 4 геллера 1831 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,84 - 7,59 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 4 геллера
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 4 геллера 1831 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 854 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 70 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Grün (1)
Гессен-Кассель 4 геллера 1831 на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Кассель 4 геллера 1831 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR

Где продать?

Для продажи 4 геллера 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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