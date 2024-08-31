Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
4 геллера 1830 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,84 - 7,59 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 4 геллера
- Год 1830
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 4 геллера 1830 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 2571 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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