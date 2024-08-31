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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

4 геллера 1830 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 4 геллера 1830 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 4 геллера 1830 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,84 - 7,59 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 4 геллера
  • Год 1830
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 4 геллера 1830 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 2571 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Grün (1)
Гессен-Кассель 4 геллера 1830 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Гессен-Кассель 4 геллера 1830 на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель 4 геллера 1830 на аукционе Goldberg - May 27, 2008
Гессен-Кассель 4 геллера 1830 на аукционе Goldberg - May 27, 2008
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2008
Сохранность MS62 BN NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 4 геллера 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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