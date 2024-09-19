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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

4 геллера 1821 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)

Аверс монеты - 4 геллера 1821 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I Реверс монеты - 4 геллера 1821 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,84 - 7,59 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 4 геллера
  • Год 1821
  • Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 4 геллера 1821 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 757 проданному на аукционе Russiancoin за 1300 RUB. Торги состоялись 10 февраля 2022.

Сохранность
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Гессен-Кассель 4 геллера 1821 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Гессен-Кассель 4 геллера 1821 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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