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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Медные монеты 4 геллера Вильгельма I - Гессен-Кассель

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4 геллера 1815-1821

Год Знак Описание Продажи Продажи
1815 0 41816 0 01817 0 01818 0 21819 0 11820 0 01821 0 2
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