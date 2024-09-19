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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

4 геллера 1819 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)

Аверс монеты - 4 геллера 1819 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I Реверс монеты - 4 геллера 1819 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,84 - 7,59 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 4 геллера
  • Год 1819
  • Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 4 геллера 1819 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 754 проданному на аукционе Russiancoin за 900 RUB. Торги состоялись 10 февраля 2022.

Сохранность
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Гессен-Кассель 4 геллера 1819 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 геллера 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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