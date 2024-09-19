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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1819 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1819
Средняя цена 8800 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1819
Средняя цена 110 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
Полталера 1819
Средняя цена 170 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1/24 талера 1819
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 геллера 1819
Средняя цена 10 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Геллер 1819
Средняя цена 55 $
Продажи
0 1
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