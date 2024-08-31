Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Полталера 1819 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 11,14 гр
- Чистого серебра (0,2686 oz) 8,355 гр
- Диаметр 26,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм I
- Номинал Полталера
- Год 1819
- Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Полталера 1819 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2053 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 825 EUR. Торги состоялись 1 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 июля 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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