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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Полталера 1819 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)

Аверс монеты - Полталера 1819 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I Реверс монеты - Полталера 1819 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 11,14 гр
  • Чистого серебра (0,2686 oz) 8,355 гр
  • Диаметр 26,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Полталера
  • Год 1819
  • Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Полталера 1819 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2053 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 825 EUR. Торги состоялись 1 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (3)
Гессен-Кассель Полталера 1819 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Гессен-Кассель Полталера 1819 на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Гессен-Кассель Полталера 1819 на аукционе cgb.fr - November 14, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Полталера 1819 на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Полталера 1819 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Полталера 1819 на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Полталера 1819 на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель Полталера 1819 на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Гессен-Кассель Полталера 1819 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Кассель Полталера 1819 на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Полталера 1819 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Полталера 1819 на аукционе DNW - May 5, 2021
Продавец DNW
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Полталера 1819 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Полталера 1819 на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Полталера 1819 на аукционе Heritage - July 5, 2018
Гессен-Кассель Полталера 1819 на аукционе Heritage - July 5, 2018
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Гессен-Кассель Полталера 1819 на аукционе Stephen Album - May 19, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 19 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель Полталера 1819 на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Полталера 1819 на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Полталера 1819 на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Кассель Полталера 1819 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель Полталера 1819 на аукционе Busso Peus - July 10, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 10 июля 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полталера 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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