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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Серебряные монеты Полталера Вильгельма I - Гессен-Кассель

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Полталера 1819-1820

Год Знак Описание Продажи Продажи
1819 0 301820 0 15
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