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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Полталера 1820 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)

Аверс монеты - Полталера 1820 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I Реверс монеты - Полталера 1820 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 11,14 гр
  • Чистого серебра (0,2686 oz) 8,355 гр
  • Диаметр 26,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Полталера
  • Год 1820
  • Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Полталера 1820 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 4112 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (4)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Niemczyk (1)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (1)
  • Александр (1)
Гессен-Кассель Полталера 1820 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Гессен-Кассель Полталера 1820 на аукционе Александр - October 19, 2022
Гессен-Кассель Полталера 1820 на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF20
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 3651 RUB
Гессен-Кассель Полталера 1820 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Полталера 1820 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Кассель Полталера 1820 на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Полталера 1820 на аукционе Emporium Hamburg - September 8, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 8 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель Полталера 1820 на аукционе Niemczyk - June 16, 2019
Гессен-Кассель Полталера 1820 на аукционе Niemczyk - June 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Полталера 1820 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Полталера 1820 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Полталера 1820 на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель Полталера 1820 на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Полталера 1820 на аукционе Künker - October 30, 2012
Продавец Künker
Дата 30 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Полталера 1820 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Полталера 1820 на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Полталера 1820 на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Полталера 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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