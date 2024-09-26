Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Полталера 1820 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 11,14 гр
- Чистого серебра (0,2686 oz) 8,355 гр
- Диаметр 26,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм I
- Номинал Полталера
- Год 1820
- Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Полталера 1820 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 4112 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
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- Александр (1)
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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