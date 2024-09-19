Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1820 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1820
Средняя цена 41000 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1820
Средняя цена 600 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
Полталера 1820
Средняя цена 450 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1/24 талера 1820
Средняя цена 55 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 геллера 1820
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 геллера 1820
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Геллер 1820
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск