Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/24 талера 1820 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,39 - 1,91 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/24 талера
- Год 1820
- Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/24 талера 1820 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1013 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 50 EUR. Торги состоялись 12 января 2020.
Сохранность
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