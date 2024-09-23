Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1820 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,27 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
- Диаметр 34,9 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1820
- Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1820 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 836 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3900 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Nomisma Aste
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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