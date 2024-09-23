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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Талер 1820 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1820 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1820 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,27 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
  • Диаметр 34,9 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1820
  • Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1820 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 836 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3900 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Кассель Талер 1820 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1074 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Гессен-Кассель Талер 1820 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1820 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Гессен-Кассель Талер 1820 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Гессен-Кассель Талер 1820 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1820 на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1820 на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Гессен-Кассель Талер 1820 на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1820 на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1820 на аукционе Nomisma Aste - January 31, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1820 на аукционе Varesi - May 10, 2022
Продавец Varesi
Дата 10 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
Гессен-Кассель Талер 1820 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1820 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
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Гессен-Кассель Талер 1820 на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Гессен-Кассель Талер 1820 на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1820 на аукционе Numismatica Genevensis - November 18, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1820 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1820 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1820 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1820 на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1820 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1820 на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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