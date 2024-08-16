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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

5 талеров 1820 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)

Аверс монеты - 5 талеров 1820 года - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I Реверс монеты - 5 талеров 1820 года - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,66 гр
  • Чистого золота (0,1927 oz) 5,994 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1820
  • Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 5 талеров 1820 года. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 3521 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 34000 EUR. Торги состоялись 3 июля 2014.

Сохранность
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Гессен-Кассель 5 талеров 1820 на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
34757 $
Цена в валюте аукциона 31000 EUR
Гессен-Кассель 5 талеров 1820 на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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