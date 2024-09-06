Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
4 геллера 1820 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,84 - 7,59 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм I
- Номинал 4 геллера
- Год 1820
- Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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