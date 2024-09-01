Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1819 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,27 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
- Диаметр 34,9 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1819
- Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1819 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1885 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 3400 EUR. Торги состоялись 4 июня 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Bertolami
Дата 14 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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