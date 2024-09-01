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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Талер 1819 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1819 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1819 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,27 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
  • Диаметр 34,9 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1819
  • Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1819 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1885 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 3400 EUR. Торги состоялись 4 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Кассель Талер 1819 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1819 на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Гессен-Кассель Талер 1819 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1819 на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Гессен-Кассель Талер 1819 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1819 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1819 на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1819 на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1819 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1819 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1819 на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1819 на аукционе Bertolami - June 14, 2021
Продавец Bertolami
Дата 14 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1819 на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1819 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1819 на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1819 на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1819 на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1819 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1819 на аукционе HIRSCH - February 13, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1819 на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1819 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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