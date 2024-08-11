Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
4 геллера 1815 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,84 - 7,59 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм I
- Номинал 4 геллера
- Год 1815
- Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 4 геллера 1815 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 832 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Grün (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Teutoburger (1)
- Александр (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 63 EUR
Где продать?
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