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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

4 геллера 1815 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)

Аверс монеты - 4 геллера 1815 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I Реверс монеты - 4 геллера 1815 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,84 - 7,59 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 4 геллера
  • Год 1815
  • Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 4 геллера 1815 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 832 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Teutoburger (1)
  • Александр (1)
Гессен-Кассель 4 геллера 1815 на аукционе Александр - August 28, 2021
Гессен-Кассель 4 геллера 1815 на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF45
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2040 RUB
Гессен-Кассель 4 геллера 1815 на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 4 геллера 1815 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 63 EUR
Гессен-Кассель 4 геллера 1815 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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