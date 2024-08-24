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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1815 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1815
Средняя цена 20000 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/24 талера 1815
Средняя цена 120 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 геллера 1815
Средняя цена 80 $
Продажи
0 4
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