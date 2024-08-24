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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/24 талера 1815 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/24 талера 1815 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I Реверс монеты - 1/24 талера 1815 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,39 - 1,91 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1815
  • Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/24 талера 1815 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1589 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
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Гессен-Кассель 1/24 талера 1815 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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