Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
5 талеров 1815 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,66 гр
- Чистого золота (0,1927 oz) 5,994 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм I
- Номинал 5 талеров
- Год 1815
- Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 5 талеров 1815 года. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 4954 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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