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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

4 геллера 1818 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)

Аверс монеты - 4 геллера 1818 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I Реверс монеты - 4 геллера 1818 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,84 - 7,59 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 4 геллера
  • Год 1818
  • Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 4 геллера 1818 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1590 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 45 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Künker (1)
Гессен-Кассель 4 геллера 1818 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Гессен-Кассель 4 геллера 1818 на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 геллера 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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