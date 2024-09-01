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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1821 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1821 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/6 талера 1821 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,32 - 5,35 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1821
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1821 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 892 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 450 EUR. Торги состоялись 24 января 2016.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
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  • Künker (4)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Sonntag (1)
  • WAG (3)
Гессен-Кассель 1/6 талера 1821 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1821 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1821 на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1821 на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1821 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1821 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1821 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1821 на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1821 на аукционе Reinhard Fischer - November 13, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1821 на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1821 на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1821 на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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