Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/6 талера 1821 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,32 - 5,35 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 1/6 талера
- Год 1821
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1821 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 892 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 450 EUR. Торги состоялись 24 января 2016.
Сохранность
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- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Reinhard Fischer (1)
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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