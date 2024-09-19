Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1839 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,27 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
- Диаметр 34,9 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал Талер
- Год 1839
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1839 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 772 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 18 июня 2024.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
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Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
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Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 24 августа 2016
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Цена
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Где продать?
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