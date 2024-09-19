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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Талер 1839 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - Талер 1839 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - Талер 1839 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,27 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
  • Диаметр 34,9 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал Талер
  • Год 1839
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1839 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 772 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 18 июня 2024.

Сохранность
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  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (5)
  • WAG (9)
Гессен-Кассель Талер 1839 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
859 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Гессен-Кассель Талер 1839 на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Гессен-Кассель Талер 1839 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1839 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1839 на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1839 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1839 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1839 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1839 на аукционе Gorny & Mosch - November 20, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1839 на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1839 на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1839 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1839 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1839 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1839 на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1839 на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1839 на аукционе Aurea - May 24, 2018
Продавец Aurea
Дата 24 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1839 на аукционе Busso Peus - November 4, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1839 на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1839 на аукционе Felzmann - August 24, 2016
Продавец Felzmann
Дата 24 августа 2016
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1839 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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