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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1839 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1839
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1839
Средняя цена 160 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1/6 талера 1839
Средняя цена 130 $
Продажи
0 6
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