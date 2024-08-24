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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1839 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1839 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/6 талера 1839 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,32 - 5,35 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1839
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1839 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 3239 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 160 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2011.

Сохранность
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  • Künker (2)
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  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Гессен-Кассель 1/6 талера 1839 на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1839 на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1839 на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1839 на аукционе WAG - September 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1839 на аукционе WAG - August 10, 2014
Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1839 на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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