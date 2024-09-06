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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Талер 1822 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - Талер 1822 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - Талер 1822 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,27 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал Талер
  • Год 1822
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1822 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1591 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 22 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Кассель Талер 1822 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
566 $
Цена в валюте аукциона 520 EUR
Гессен-Кассель Талер 1822 на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
253 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Гессен-Кассель Талер 1822 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1822 на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1822 на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1822 на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1822 на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1822 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1822 на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1822 на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1822 на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1822 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1822 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1822 на аукционе Künker - October 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность AU
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Гессен-Кассель Талер 1822 на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1822 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Кассель Талер 1822 на аукционе Russiancoin - September 27, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 27 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель Талер 1822 на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность UNC
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Гессен-Кассель Талер 1822 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1822 на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1822 на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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