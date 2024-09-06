Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1822 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,27 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал Талер
- Год 1822
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1822 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1591 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 22 июня 2023.
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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