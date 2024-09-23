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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1822 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1822
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
1/3 талера 1822
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/6 талера 1822
Средняя цена 260 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/24 талера 1822
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 геллера 1822
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Геллер 1822
Средняя цена 10 $
Продажи
0 18
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