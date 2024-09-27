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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1822 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1822 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/6 талера 1822 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,32 - 5,35 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1822
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1822 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 2885 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 360 EUR. Торги состоялись 16 мая 2017.

Сохранность
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  • Grün (3)
  • Höhn (2)
  • WAG (2)
Гессен-Кассель 1/6 талера 1822 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1822 на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1822 на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1822 на аукционе WAG - August 10, 2014
Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1822 на аукционе Höhn - April 20, 2013
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1822 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1822 на аукционе Höhn - March 12, 2011
Продавец Höhn
Дата 12 марта 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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