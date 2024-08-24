Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1837 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,27 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
- Диаметр 34,9 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал Талер
- Год 1837
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1837 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 3614 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 12 марта 2019.
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Karamitsos
Дата 12 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность VF
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Продавец Kroha
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2017
Сохранность VF
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