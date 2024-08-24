Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Талер 1837 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - Талер 1837 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - Талер 1837 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,27 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
  • Диаметр 34,9 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал Талер
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1837 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 3614 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 12 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Emporium Hamburg (3)
  • Felzmann (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (1)
  • Höhn (5)
  • Karamitsos (1)
  • Katz (1)
  • Kroha (1)
  • Künker (3)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Numis.be (1)
  • Russiancoin (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Teutoburger (4)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Гессен-Кассель Талер 1837 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Гессен-Кассель Талер 1837 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Гессен-Кассель Талер 1837 на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1837 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1837 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1837 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1837 на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1837 на аукционе Karamitsos - June 12, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 12 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1837 на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1837 на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1837 на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1837 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1837 на аукционе Kroha - October 19, 2019
Продавец Kroha
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1837 на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1837 на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1837 на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1837 на аукционе Soler y Llach - July 6, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1837 на аукционе HERVERA - July 6, 2017
Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1837 на аукционе Russiancoin - April 27, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель Талер 1837 на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Кассель Каталог монет Вильгельма II Монеты Гессен-Кассель 1837 года Все гессен-кассельские монеты гессен-кассельские серебряные монеты гессен-кассельские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск