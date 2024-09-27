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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1837 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1837
Средняя цена 7600 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1837
Средняя цена 110 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1/6 талера 1837
Средняя цена 90 $
Продажи
0 5
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