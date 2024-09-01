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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1840 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1840 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/6 талера 1840 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,32 - 5,35 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1840
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1840 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 363 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 190 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2022.

Сохранность
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1840 на аукционе Numedux - November 25, 2022
Гессен-Кассель 1/6 талера 1840 на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Гессен-Кассель 1/6 талера 1840 на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Гессен-Кассель 1/6 талера 1840 на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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