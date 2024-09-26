Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Пробный Талер 1813 года K. Гурт гладкий. Новодел (Гессен-Кассель, Вильгельм I)
Разновидность: Гурт гладкий. Новодел
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 27,8 гр
- Чистого серебра (0,6703 oz) 20,85 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1813
- Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Пробный Талер 1813 года со знаком K. Гурт гладкий. Новодел. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 октября 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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