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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Пробный Талер 1813 года K. Гурт гладкий. Новодел (Гессен-Кассель, Вильгельм I)

Разновидность: Гурт гладкий. Новодел

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Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 27,8 гр
  • Чистого серебра (0,6703 oz) 20,85 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1813
  • Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Пробный Талер 1813 года со знаком K. Гурт гладкий. Новодел. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Busso Peus (1)
  • Grün (7)
  • Heritage (1)
  • HIRSCH (5)
  • Katz (1)
  • Künker (10)
  • Möller (1)
  • WAG (3)
Гессен-Кассель Талер 1813 K (Пробный) на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
3517 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Гессен-Кассель Талер 1813 K (Пробный) на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность AU
Цена
3197 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Гессен-Кассель Талер 1813 K (Пробный) на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1813 K (Пробный) на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1813 K (Пробный) на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1813 K (Пробный) на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1813 K (Пробный) на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1813 K (Пробный) на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1813 K (Пробный) на аукционе Busso Peus - May 17, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель Талер 1813 K (Пробный) на аукционе Auction World - January 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1813 K (Пробный) на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1813 K (Пробный) на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1813 K (Пробный) на аукционе Künker - June 22, 2016
Продавец Künker
Дата 22 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1813 K (Пробный) на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель Талер 1813 K (Пробный) на аукционе HIRSCH - September 26, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1813 K (Пробный) на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1813 K (Пробный) на аукционе HIRSCH - February 9, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2013
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1813 K (Пробный) на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1813 K (Пробный) на аукционе Künker - October 30, 2012
Продавец Künker
Дата 30 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1813 K (Пробный) на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1813 K (Пробный) на аукционе HIRSCH - May 4, 2012
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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