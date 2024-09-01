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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1813 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1813 K Пробный Гурт "EIN CONVENTIONSTHALER"
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Талер 1813 K Пробный Гурт гладкий. Новодел
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 30
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