Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Пробный Талер 1813 года K. Гурт "EIN CONVENTIONSTHALER" (Гессен-Кассель, Вильгельм I)
Разновидность: Гурт "EIN CONVENTIONSTHALER"
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 27,8 гр
- Чистого серебра (0,6703 oz) 20,85 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1813
- Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Пробный Талер 1813 года со знаком K. Гурт "EIN CONVENTIONSTHALER". Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 5793 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
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