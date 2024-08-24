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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Пробный Талер 1813 года K. Гурт "EIN CONVENTIONSTHALER" (Гессен-Кассель, Вильгельм I)

Разновидность: Гурт "EIN CONVENTIONSTHALER"

Аверс монеты - Пробный Талер 1813 года K Гурт "EIN CONVENTIONSTHALER" - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I Реверс монеты - Пробный Талер 1813 года K Гурт "EIN CONVENTIONSTHALER" - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 27,8 гр
  • Чистого серебра (0,6703 oz) 20,85 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1813
  • Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Пробный Талер 1813 года со знаком K. Гурт "EIN CONVENTIONSTHALER". Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 5793 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
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Гессен-Кассель Талер 1813 K (Пробный) на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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