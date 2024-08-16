Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/24 талера 1807 года F (Гессен-Кассель, Вильгельм I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,39 - 1,91 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/24 талера
- Год 1807
- Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/24 талера 1807 года со знаком F. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1588 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
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Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
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Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF35
Цена
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