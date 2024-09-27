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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1807 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/6 талера 1807 F
Средняя цена 170 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/6 талера 1807 C
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/24 талера 1807 F
Средняя цена 30 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1/24 талера 1807 C
Средняя цена 45 $
Продажи
0 1
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