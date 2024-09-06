Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/6 талера 1807 года F (Гессен-Кассель, Вильгельм I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,69 - 5,85 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/6 талера
- Год 1807
- Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1807 года со знаком F. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 28212 проданному на аукционе Heritage Auctions за 353 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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