Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1807 года F (Гессен-Кассель, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/6 талера 1807 года F - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I Реверс монеты - 1/6 талера 1807 года F - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,69 - 5,85 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1807
  • Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1807 года со знаком F. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 28212 проданному на аукционе Heritage Auctions за 353 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Heritage (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (1)
  • Westfälische (1)
Гессен-Кассель 1/6 талера 1807 F на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1807 F на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Гессен-Кассель 1/6 талера 1807 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1807 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1807 F на аукционе SINCONA - May 18, 2015
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1807 F на аукционе Heritage - January 21, 2014
Гессен-Кассель 1/6 талера 1807 F на аукционе Heritage - January 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1807 F на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1807 F на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Кассель Каталог монет Вильгельма I Монеты Гессен-Кассель 1807 года Все гессен-кассельские монеты гессен-кассельские серебряные монеты гессен-кассельские монеты номиналом 1/6 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск