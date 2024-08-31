Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/6 талера 1807 года C (Гессен-Кассель, Вильгельм I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,69 - 5,85 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/6 талера
- Год 1807
- Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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