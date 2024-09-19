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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/24 талера 1807 года C (Гессен-Кассель, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/24 талера 1807 года C - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I Реверс монеты - 1/24 талера 1807 года C - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,39 - 1,91 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1807
  • Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/24 талера 1807 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 827 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 35 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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Гессен-Кассель 1/24 талера 1807 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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