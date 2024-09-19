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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/3 талера 1826 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/3 талера 1826 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/3 талера 1826 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 8,5 гр
  • Чистого серебра (0,1708 oz) 5,3125 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1826
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/3 талера 1826 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 3232 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1826 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Гессен-Кассель 1/3 талера 1826 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1/3 талера 1826 на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1/3 талера 1826 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1/3 талера 1826 на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1/3 талера 1826 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Гессен-Кассель 1/3 талера 1826 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1826 на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1/3 талера 1826 на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1/3 талера 1826 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1826 на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1/3 талера 1826 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1826 на аукционе Russiancoin - August 20, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 20 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1/3 талера 1826 на аукционе Russiancoin - March 19, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1/3 талера 1826 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 13, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1826 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1826 на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1/3 талера 1826 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1/3 талера 1826 на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 1/3 талера 1826 на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1826 на аукционе Heritage - March 26, 2015
Гессен-Кассель 1/3 талера 1826 на аукционе Heritage - March 26, 2015
Продавец Heritage
Дата 26 марта 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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