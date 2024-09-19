Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/3 талера 1826 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 8,5 гр
- Чистого серебра (0,1708 oz) 5,3125 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 1/3 талера
- Год 1826
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/3 талера 1826 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 3232 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2011.
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Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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