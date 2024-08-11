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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1826 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1826 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/6 талера 1826 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,32 - 5,35 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1826
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1826 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 310 EUR. Торги состоялись 20 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Stack's (1)
Гессен-Кассель 1/6 талера 1826 на аукционе Stack's - August 23, 2023
Гессен-Кассель 1/6 талера 1826 на аукционе Stack's - August 23, 2023
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Гессен-Кассель 1/6 талера 1826 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1826 на аукционе Emporium Hamburg - January 2, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 января 2015
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1826 на аукционе Emporium Hamburg - August 1, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 1 августа 2014
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1826 на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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