Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/6 талера 1826 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,32 - 5,35 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 1/6 талера
- Год 1826
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1826 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 310 EUR. Торги состоялись 20 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Где продать?
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