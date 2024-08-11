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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Пробные монеты 1/2 крейцера Вильгельма II - Гессен-Кассель

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1/2 крейцера 1835 Пробные

Год Знак Описание Продажи Продажи
1835 0 0
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