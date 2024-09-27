Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1803 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1803 F
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/6 талера 1803 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/6 талера 1803 F
Средняя цена 170 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/24 талера 1803 F
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты (Вильгельм I)

Аверс
Реверс
Геллер 1803
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1

Медные монеты (Вильгельм II)

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1803 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск