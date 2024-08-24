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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1803 года F "Тип 1803-1807" (Гессен-Кассель, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/6 талера 1803 года F "Тип 1803-1807" - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I Реверс монеты - 1/6 талера 1803 года F "Тип 1803-1807" - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,69 - 5,85 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1803
  • Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1803 года со знаком F. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 883 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 180 EUR. Торги состоялись 13 января 2019.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • WAG (1)
Гессен-Кассель 1/6 талера 1803 F на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1803 F на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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