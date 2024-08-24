Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/6 талера 1803 года F "Тип 1803-1807" (Гессен-Кассель, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,69 - 5,85 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/6 талера
- Год 1803
- Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1803 года со знаком F. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 883 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 180 EUR. Торги состоялись 13 января 2019.
Сохранность
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