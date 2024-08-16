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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

5 талеров 1803 года F (Гессен-Кассель, Вильгельм I)

Аверс монеты - 5 талеров 1803 года F - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I Реверс монеты - 5 талеров 1803 года F - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 6,65 гр
  • Чистого золота (0,1916 oz) 5,9584 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1803
  • Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 5 талеров 1803 года со знаком F. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 4950 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Baldwin's (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Künker (3)
Гессен-Кассель 5 талеров 1803 F на аукционе Künker - October 30, 2012
Продавец Künker
Дата 30 октября 2012
Сохранность XF
Цена
12937 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Гессен-Кассель 5 талеров 1803 F на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
21495 $
Цена в валюте аукциона 17000 EUR
Гессен-Кассель 5 талеров 1803 F на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель 5 талеров 1803 F на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель 5 талеров 1803 F на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2007
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель 5 талеров 1803 F на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 талеров 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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