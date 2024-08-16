Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
5 талеров 1803 года F (Гессен-Кассель, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 6,65 гр
- Чистого золота (0,1916 oz) 5,9584 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм I
- Номинал 5 талеров
- Год 1803
- Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 5 талеров 1803 года со знаком F. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 4950 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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- Künker (3)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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