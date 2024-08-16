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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Геллер 1803 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)

Аверс монеты - Геллер 1803 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I Реверс монеты - Геллер 1803 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I

Фотография: Sebastian Sänn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,46 - 2,11 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Геллер
  • Год 1803
  • Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1803 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1139 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 40 USD. Торги состоялись 1 апреля 2024.

Сохранность
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  • Stephen Album (1)
Гессен-Кассель Геллер 1803 на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Геллер 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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