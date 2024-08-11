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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Медные монеты Геллер Вильгельма I - Гессен-Кассель

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Геллер 1803-1820

Год Знак Описание Продажи Продажи
1803 0 11805 0 11806 0 11814 0 11817 0 01818 0 01819 0 11820 0 0
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