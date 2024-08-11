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Цена монет Гессен-Кассель
Вильгельм I
Геллер
Гессен-Кассель
Период:
1803-1866
1803-1866
Вильгельм I
1803-1821
Вильгельм II
1821-1847
Фридрих Вильгельм I
1847-1866
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Цена монет Гессен-Кассель
Вильгельм I
Геллер
Медные монеты Геллер Вильгельма I - Гессен-Кассель
Геллер 1803-1820
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1803
0
1
1805
0
1
1806
0
1
1814
0
1
1817
0
0
1818
0
0
1819
0
1
1820
0
0
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Все гессен-кассельские монеты
гессен-кассельские монеты номиналом Геллер
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Гессен-Кассель
Период
1803-1866
Категория
Зактрыть
???
Гессен-Кассель
Период
1803-1866
Вильгельм I
1803-1821
Вильгельм II
1821-1847
Фридрих Вильгельм I
1847-1866
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