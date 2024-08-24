Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Геллер 1817 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,46 - 2,11 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм I
- Номинал Геллер
- Год 1817
- Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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