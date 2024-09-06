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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1817 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1817
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 7

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/24 талера 1817
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 геллера 1817
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Геллер 1817
Средняя цена
Продажи
0 0
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